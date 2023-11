La giovane presa da sconforto. L'udienza è stata sospesa

Silvia (nome di fantasia ndr), principale accusatrice e presunta vittima della violenza di gruppo nel processo che vede imputati Ciro Grillo, figlio del comico genovese Beppe, fondatore del Movimento 5 Stelle, e tre amici genovesi (Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria), ha dovuto interrompere la sua deposizione sopraffatta dalla forte emozione. La ragazza si è fermata colta dallo sconforto e e da dieci minuti l’udienza in corso nel tribunale di Tempio Pausania è stata interrotta.

Gli avvocati degli imputati nei giorni scorsi si erano detti disponibili, con la presentazione di una istanza, ad acquisire le dichiarazioni di Silvia già agli atti ed evitare così di sentirla in aula. Il tribunale ha però deciso di non tenerne conto e procedere con una normale deposizione, come era già successo con Roberta, l’altra ragazza che accusa i quattro imputati e che ha parlato in aula un mese fa. Respinta anche la proposta dell’avvocata di parte civile, Giulia Bongiorno, di utilizzare un paravento per proteggere la ragazza in aula.

Silvia, davanti ai giudici per la prima volta, prima dello stop imposto da un momento di cedimento, stava rispondendo alle domande del pubblico ministero su quanto successo quel 26 luglio 2019, in cui Silvia si presentò al Comando della Stazione dei carabinieri di Milano, Porta Garibaldi, e raccontò della presunta violenza che avrebbe subito dagli imputati nella casa di Porto Cervo in Sardegna di Ciro Grillo.

Caso Grillo, difese imputati pronte a rinunciare a testimonianza presunta vittima

Le difese dei quattro imputati nel processo hanno inoltre dato la propria disponibilità al collegio del tribunale di Tempio Pausania a non acquisire in udienza nuove dichiarazioni delle presunta vittima, ma utilizzare tutte le dichiarazioni acquisite nella fase delle indagini preliminari. “Abbiamo comunicato alle altre parti che se tutti fossero d’accordo, potremmo acquisire le dichiarazioni che la ragazza ha già reso – ha spiegato a La Presse Antonella Cuccureddu, avvocata di Edoardo Capitta -. Le dichiarazioni della ragazza risalgono al giorno della denuncia, le vennero fatte circa 1400 domande, poi nel 2020 altre centinaia di domande, è normale che il ricordo in quel momento fosse più preciso dell’attuale. Ma il principio del dibattimento è che la prova si forma davanti al giudice e conterà quello che viene detto oggi”.

Nei giorni scorsi la decisione del pool di legali sarebbe stata comunicata agli avvocati di parte civile e al tribunale di Tempio. La nuova posizione delle difese va incontro alle osservazioni che erano state fatte dagli avvocati di parte civile, Giulia Bongiorno e Dario Romano, sulle pesanti conseguenze di una deposizione in aula per una persona traumatizzata.

