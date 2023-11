Il sindaco invita Piantedosi: "Governo si occupi di periferia"

Il sindaco di Torino Stefano Lo Russo ha effettuato un sopralluogo durante lo sgombero nell’area dell’ex fabbrica Gondrand in Via Cigna, nel quartiere di periferia di Barriera di Milano. All’alba una camionetta e due auto della polizia hanno fatto irruzione e hanno fatto strada a due ruspe che si sono posizionate davanti al vecchio palazzo abbandonato dove c’erano gli uffici. Gli uomini delle forze dell’ordine quindi hanno fatto accesso nei capannoni, dove hanno trovato alcuni senza fissa dimora che hanno trascorso lì la notte, invitandoli a lasciare l’area. “Rivolgo nuovamente un appello al ministro degli Interni (Matteo Piantedosi, ndr) a venire a Torino nei luoghi più difficili della nostra città. Sono centinaia i poliziotti mancanti nella pianta organica di questa città, chiediamo che il governo si occupi della periferia di una grande città come Torino, da soli non ce la facciamo senza un intervento governativo di aumento di risorse umane ed economiche”, ha detto il primo cittadino. “L’area dell’ex Gondrand era diventata ricettacolo negli anni di fenomeni di degrado urbano ed era diventata una centrale di consumo e di spaccio di sostanze stupefacenti e questo aveva portato in questa zona a una concentrazione della criminalità. L’operazione di sgombero è stata preparata nei minimi dettagli insieme alle forze dell’ordine, ma la bonifica di questi spazi è solo una parziale soluzione al problema generale della sicurezza urbana, che è una priorità della nostra amministrazione”, ha detto ancora Lo Russo. “La completa demolizione degli edifici avverrà nelle prossime settimane. La riqualificazione di quest’area è un tassello fondamentale di una strategia di sviluppo urbano, in vista dell’apertura della stazione di testa della linea 2 della metropolitana, la stazione Rebaudengo. Chiediamo però uno sforzo sinergico da attuare con il governo per riprendere il controllo di questo territorio e cambiare radicalmente il volto di barriera di Milano”.

