Il fenomeno, raro alle nostre latitudini, dovuto a una tempesta geomagnetica

Stanno facendo il giro del web le suggestive immagini dell’aurora boreale sulle Dolomiti. Si tratta di un fenomeno raramente visibile alle nostre latitudini e dovuto a una tempesta geomagnetica. Lo spettacolo è stato visibile a occhio nudo in Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Marche.

Sui social le immagini sono diventate virali e sono state diverse le segnalazioni anche in Austria, Romania e Slovenia. In Italia, è la seconda volta che il fenomeno avviene in pochi mesi: è successo già il 25 settembre quando i cieli di Lombardia e Alto Adige si erano tinti di rosso.

