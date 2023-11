Dopo l'esondazione del fiume i cittadini della frazione di San Piero a Ponti sono bloccati in casa: "Situazione devastante"

“Siamo chiusi in casa, l’acqua è molto alta e non accenna a scendere. La situazione è devastante”. È la testimonianza raccolta da LaPresse di una donna che vive a San Piero a Ponti, frazione di Campi Bisenzio, nel Fiorentino, tra le zone più colpite dal maltempo in Toscana. “L’acqua è arrivata al primo piano del condominio – afferma – quelli del pianterreno sono dai vicini. Garage e cantine completamente allagati”. “Siamo senza luce e senza acqua. Cibo ne abbiamo, ma il problema sarà stasera quando non ci sarà la luce – sottolinea – vedo per strada la gente che sta andando via con gli zaini, è devastante”.

Il Consiglio dei ministri questa mattina ha dichiarato lo stato d’emergenza nazionale per le alluvioni in Toscana e la dichiarazione prevede che vi sia una condizione d’emergenza e di intervento straordinario in 7 delle 10 province della regione: Firenze, Pisa, Livorno, Prato, Pistoia, Lucca, Massa”. Lo ha spiegato spiega in un videomessaggio il presidente della Toscana Eugenio Giani.

