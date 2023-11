La gente è al lavoro per spalare il fango e rimuovere l'acqua

Ancora allerta maltempo in Toscana, dove almeno sei persone sono morte e due risultano disperse. Erano almeno 50 anni che nella regione non pioveva con questa intensità. A Campi Bisenzio, uno dei comuni più colpiti, la gente è al lavoro per spalare il fango e rimuovere l’acqua che ha allagato strade, case e box.

