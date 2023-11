Foto da Facebook/Eugenio Giani

In cinque hanno perso la vita dopo il forte maltempo che ha colpito la regione

Sono cinque le vittime del forte maltempo che ha colpito la Toscana tra la serata di ieri, 2 novembre, e questa mattina, in una precipitazione di proporzioni inedite secondo il presidente della regione, Eugenio Giani: “Non è caduta così tanta acqua in un arco di tempo così ristretto nemmeno durante l’alluvione del 1966 a Firenze“.

Chi sono le vittime

La prima vittima accertata è un anziano di 85 anni, trovato morto ieri nella sua casa al piano terra nel comune di Montemurlo, nel Pratese. L’85enne era riverso nell’acqua che aveva allagato completamente la sua stanza nell’abitazione. Da chiarire però se sia morto per annegamento o per un malore. Poco dopo, sempre nella tarda serata di ieri, Giani ha annunciato una seconda persona che aveva perso la vita, nel comune di Rosignano in provincia di Livorno. La terza vittima è una donna di 84 anni, residente anche lei nel comune di Montemurlo e colpita da un malore. Infine, al tragico bilancio questa mattina si sono aggiunte la quarta e la quinta vittima: due persone marito e moglie di Lamporecchio (Pistoia), che risultavano disperse nel territorio del vicino comune di Vinci (Firenze), dove la loro auto era stata travolta dall’acqua e dal fango.

