Attivato il piano per le ricerche

Christopher Thomas Luciani 16 anni di Rosciano (Pescara) è scomparso da ieri e viene cercato in queste ore di grande apprensione per i suoi familiari. In prefettura stamane a Pescara si è tenuta una riunione operativa per fare il punto sulle ricerche del 16enne. È stato attivato il ‘Piano provinciale per le persone scomparse’ che prevede il coinvolgimento, nelle ricerche del minore, delle forze di polizia e dei vigili del fuoco. È stato chiesto il concorso anche alla prefettura di Chieti anche perché il ragazzo frequenta l’area di Chieti. Il giovane è alto 1 metro e 61 centimetri, pesa 50 kg circa, ha capelli rasati sui lati e dietro la testa e con un ciuffo di media lunghezza nella parte superiore, occhi di colore castano, non ha altri segni particolari. Al momento dell’allontanamento indossava un paio di pantaloni grigio-scuro in jeans con diversi strappi sulle cosce, un paio di scarpe sportive nere, marca Nike, una t-shirt di colore oro a tinta unica con stoffa in simil velluto. Il 16enne portava con sé uno zaino bianco e nero con disegni geometrici. Chiunque avesse sue notizie può contattare l’Arma dei carabinieri (112) o qualsiasi altra centrale operativa (113, 115, 117, 118).

