Chiuse le strade allagate, modificati percorsi tpl. Forti temporali anche in Toscana e Friuli

Danni e disagi creati dal maltempo. Una bomba d’acqua si è abbattuta all’alba su Milano. Alle 6, come comunicato dall’assessore alla sicurezza di palazzo Marino, Marco Granelli, il Seveso è esondato. L’acqua ha invaso le strade in zona Niguarda. Allagati anche i sottopassi Rubicone (poi liberato) e Negrotto. “L’esondazione durerà per qualche ora”, avverte Granelli. Il livello del fiume Lambro è alto ma non è in esondazione. Alcune comunità sono state evacuate. Le pattuglie della Polizia locale, presenti anche le squadre di Protezione civile, hanno chiuso le strade allagate. Tra le più colpite nel capoluogo lombardo la zona ‘Zara’: la corsia preferenziale è invasa dall’acqua; autobus e auto nelle corsie loro destinate procedono a passo d’uomo. Nei pressi della fermata Zara della metropolitana, alcune strade laterali sono state interdette al traffico veicolare. Allagato inoltre il sottopasso Testi, in zona Crocetta. Il livello di precipitazioni – secondo il servizio metereologico – ha raggiunto, nella zona di Milano nord, i 31 millimetri di acqua all’ora alle 5 di stamani. Sono attive, fin dall’alba, le idrovore nei sottopassi cittadini.

Maltempo, a Milano disagi a circolazione e percorsi tpl modificati

Disagi alla circolazione del traffico veicolare e modifiche alle linee del trasporto pubblico a causa della bomba d’acqua che ha colpito Milano poco prima dell’alba. Alcune uscite della stazione di Precotto della linea metropolitana M1 sono chiuse. A seguito dell’esondazione del Seveso, sono state modificati i percorsi di diverse linee che attraversano le zone Isola Fulvio testi e Suzzani. Il tram 5 – informa Atm, azienda del trasporto pubblico milanese – non fa servizio tra viale Lunigiana all’Ospedale Maggiore. Il tram 7 non effettua servizio da viale Fulvio Testi/Santa Monica a piazzale Lagosta. Il bus 42 devia tra piazza Farina e via Fulvio Testi – via Santa Marcellina. I bus 727 e 728 non passano in viale Sarca e deviano su via Fulvio Testi. Il bus 729, in direzione Comasina, devia tra via Monte Grappa/via Picardi e via Gorki a Cinisello.

Lago di Como vicino a straripare

Il lago di Como è vicino all’esondazione. Lo ha comunicato la Protezione Civile. Nella notte – spiegano – è cresciuto rapidamente il livello del lago oltre la soglia di esondazione. I volontari hanno già montato le barriere mobili su Lungo Lario Trento e Trieste davanti a piazza Cavour, e questo ha comportato un restringimento di carreggiata. La strada è al momento percorribile, anche se rallentamenti saranno inevitabili. Verrà posizionata anche la grossa idrovora della Colonna Mobile Provinciale di Protezione Civile in piazza Cavour per cercare di controllare il livello dela falda acquifera. In giornata il livello è destinato a salire. Verranno forniti ulteriori aggiornamenti sulle eventuali criticità in atto. “Chiediamo ai cittadini la massima collaborazione: non avvicinatevi troppo alle aree allagate e non ostacolate il lavoro dei volontari”, avverte la Protezione Civile della città lariana.

Maltempo, forti temporali in Toscana, alberi caduti e danni a edifici

Cadute di alberi, problemi alla viabilità, allagamenti localizzati, danni ad alcuni edifici con lesioni alle coperture. E’ il resoconto della nottata di maltempo che si è abbattuto in Toscana. Da ieri sera, come riferito dal governatore, Eugenio Giani, una forte perturbazione sta attraversando la regione. Una tromba d’aria si è abbattuta a Torre del Lago con raffiche oltre i 100km/h e tetti scoperchiati. In corso il ripristino di alcune utenze rimaste senza elettricità in Lunigiana e Garfagnana. Sotto controllo il livello dei fiumi, nelle prossime ore possibili nuovi temporali ma meno intensi.

Maltempo, tetti scoperchiati dal vento e danni alle auto a Viareggio

“Una quindicina di tetti scoperchiati, un albero caduto, diverse vetrine danneggiate, qualche allagamento. Fortunatamente nessun ferito”. A dare il quadro dei danni del maltempo causati nella notte è il sindaco di Viareggio (Lucca), Giorgio Del Ghingaro. I disagi maggiori si sono registrati ieri sera poco dopo le 20 nella frazione di Torre del Lago dove, come ha segnalato anche sui social il presidente della regione Toscana Eugenio Giani, la pioggia intensa è stata accompagnata da raffiche di vento oltre i 100 chilometri orari. Diverse le auto danneggiate dalla caduta di alberi o cornicioni pericolanti. “Vigili delFuoco, Polizia municipale, Sea, Protezione Civile e volontari sul posto anche stanotte, per liberare le strade e mettere in sicurezza gli edifici. Li ringrazio tutti – aggiunge il sindaco di Viareggio ad uno ad uno. A Viareggio il canale Burlamacca ai limiti, qualche albero caduto e vari allagamenti. Esprimo tutta la mia vicinanza a chi ha subito danni e garantisco che faremo tutto il possibile per agevolare il ritorno alla normalità. Sono state una serata ed una nottata complicata, speriamo che nei prossimi giorni il tempo sia clemente”. Alberi caduti si registrano anche nel resto della Versilia e della Lucchesi

Maltempo, in Friuli alberi caduti su linea telefonica a Trasaghis

A causa del maltempo che si è abbattuto in Friuli Venezia Giulia, la protezione civile segnala alberi caduti sulla Strada regionale 355 a Forni Avoltri e la caduta albero su una linea telefonica nel comune di Trasaghis e poi altri alberi caduti nel comune di Tolmezzo. Cadute impalcature a Mortegliano. Un fronte freddo è passato sulla regione spostandosi in Slovenia attorno all’1:30 di stanotte. Il passaggio del fronte ha determinato piogge molto intense su Alpi e Prealpi Carniche, temporali sparsi e un intenso flusso di correnti di Scirocco

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata