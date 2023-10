Viale Ca' Granda diventa un fiume, auto in panne e pedoni bloccati

La zona nord Milano si è risvegliata sott’acqua dopo un violento nubifragio che ha provocato l’esondazione del Seveso. Le strade si sono trasformate in fiumi: ecco come appare viale Ca’ Granda vista dall’alto: le auto faticano a muoversi e i cittadini sono bloccati in casa.

