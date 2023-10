Strade e sottopassi allagati, traffico in tilt

Una bomba d’acqua si è abbattuta all’alba su Milano. Il Seveso è esondato. L’acqua ha invaso le strade in zona Niguarda. Sottopassi allagati e traffico in tilt. Sono attive, fin dall’alba, le idrovore. Allagati anche i sottopassi Rubicone (poi liberato) e Negrotto. “L’esondazione durerà per qualche ora”, avverte l’assessore comunale alla Sicurezza, Marco Granelli.

