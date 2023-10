Non si segnalano danni a persone o cose

Un terremoto di magnitudo 4.2 si è verificato in provincia di Rovigo. La scossa è stata registrata dall’Ingv alle 17.29 in località Ceneselli, a una profondità do 10 km. Un terremoto della stessa intensità si è verificato nello stesso punto quattro giorni fa, senza provocare danni. Una seconda scossa di magnitudo 2.4 è avvenuta pochi minuti dopo, alle 17.35 a Salara. Al momento attuale la sala operativa dei vigili del fuoco di Rovigo non ha ricevuto nessuna richiesta di soccorso, ma solo qualche telefonata di persone che hanno comunicato di aver sentito la scossa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata