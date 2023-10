Naomi Maiolani aveva 28 anni. Il velivolo era stato visto precipitare in fiamme intorno alle 13

Si chiamava Naomi Maiolani la pilota a bordo dell’elicottero precipitato nel primo pomeriggio in una zona boschiva al confine tra Liguria e Toscana. Il suo corpo è stato trovato poche ore dopo la tragedia. La vittima, originaria di Faenza, aveva 28 anni.

L’elicottero è stato visto precipitare in fiamme nella zona di Ortonovo, nel primo entroterra della provincia della Spezia. Lo schianto del velivolo privato, che risulterebbe partito dall’isola d’Elba, diretto nel nord Italia, sarebbe avvenuto intorno alle 13.

Le operazioni di spegnimento dell’incendio si sono concluse verso le 16, mentre sul posto per le ricerche e i soccorsi sono intervenuti un’automedica, ambulanze, polizia, carabinieri e vigili del fuoco dalla Liguria. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente. La donna che guidava il mezzo – un velivolo privato per voli a media altezza modello Ecureuil B3 – lavorava per un’azienda che effettua servizi vari di trasporto tramite elicottero. A bordo del velivolo non c’erano altri passeggeri.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata