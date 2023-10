La donna è stata trasportata in ospedale a Parma in codice rosso

Intorno alle 12, questa mattina, a Fidenza, in provincia di Parma, al culmine di una lite, per motivi ancora in corso di accertamento, un uomo ha colpito una donna con un coltello da cucina. In base alle prime informazioni, diffuse dai carabinieri della città emiliana, la donna è stata trasportata all’ospedale Maggior di Parma, in codice rosso e, attualmente, si trova in gravi condizioni. L’uomo è stato fermato dalle forze dell’ordine.

