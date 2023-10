La tragedia nell'impianto lavorativa della azienda MF Acciai

Incidente mortale sul lavoro questa mattina a Pontida, in provincia di Bergamo: un uomo di 55 anni, presumibilmente un operaio, è morto schiacciato da un macchinario, forse una pressa o un nastro trasportatore. L’incidente è avvenuto nell’impianto lavorativo della azienda MF Acciai, in via Bergamo, a mezzoggiorno. Intervenuti 2 mezzi di soccorso avanzato, ambulanza, vigili del fuoco, carabinieri e Ats. I soccorritori hanno constatato il decesso dell’uomo sul posto.

