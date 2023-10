Gli agenti della polizia Roma Capitale, che erano in servizio al Colosseo quando è stata aggredita la giornalista dell’agenzia Agtw Cristina Autore, hanno identificato l’aggressore. La cronista stava effettuando un’inchiesta video sui biglietti nominativi per entrare al Colosseo, quando un bagarino salta fila, aizzato da altre persone, l’ha aggredita verbalmente e poi ha cercato di strapparle via la telecamera. L’aggressore è stato identificato dalla municipale.

“Si è scagliato con una violenza inaudita. La piazza del Colosseo, in prossimità dell’ingresso del Anfiteatro – racconta la stessa Cristina Autore a LaPresse – è terra di nessuno, dove gli abusivi la fanno da padroni. Mi ero accorta da subito, di essere osservata dai bagarini e da salta fila. In un primo momento si erano allontanati ma uno di loro, non voleva che svolgessi il mio lavoro d’inchiesta”. “C’erano solo due vigili a vigilare su migliaia di turisti in fila per entrare nelle rovine del monumento. Nonostante l’aggressione, non ho spento la telecamera e ho continuato a girare”, conclude la giornalista, che formalizzerà la denuncia nei prossimi giorni.

Indagava su bagarinaggio

Una giornalista è stata aggredita ieri vicino al Colosseo, mentre stava indagando sul bagarinaggio dei biglietti al Parco Archeologico. A darne notizia, una nota diffusa dal sindacato regionale Stampa Romana riportato dalla Fnsi: “L’Associazione Stampa Romana esprime solidarietà alla collega dell’Agenzia Agtw Cristina Autore, aggredita ieri vicino al Colosseo, mentre stava realizzando un servizio sull’introduzione dei biglietti nominativi per l’accesso al Parco Archeologico, misura contro l’accaparramento e la rivendita a prezzi maggiorati dei ticket”, si legge nella nota diffusa oggi. “Per tutelare la collega e consentire la realizzazione del servizio – conclude la nota – è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine”.

Solidarietà del ministro Sangiuliano

“Profonda solidarietà e sostegno per la giornalista aggredita oggi davanti al Colosseo. La libertà di stampa è un pilastro della nostra democrazia e attacchi come questo non possono essere tollerati”. Così su X il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, commentando in un post l’aggressione di una giornalista avvenuta ieri vicino al Colosseo mentre indagava sui biglietti nominativi per entrare all’Anfiteatro Flavio.

Profonda solidarietà e sostegno per la giornalista aggredita oggi davanti al Colosseo. La libertà di stampa è un pilastro della nostra democrazia e attacchi come questo non possono essere tollerati. — Gennaro Sangiuliano (@g_sangiuliano) October 19, 2023

