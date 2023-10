Danni anche a scuole e automobili

Una tromba d’aria ha colpito la zona di Banditella, Antignano e Montenero basso, nel comune di Livorno, intorno alle 5 di questa mattina, le piogge hanno picchiato duro soprattutto sulle zone centro e nord della città. La Protezione Civile è stata allertata tutta la notte. Intorno alle ore 6 il sindaco Salvetti nella sua qualità di autorità di Protezione Civile del Comune ha disposto l’apertura del COC (Centro Operativo Comunale) per monitorare la situazione, il livello dei corsi d’acqua, e pianificare gli interventi di informazione e assistenza alla popolazione, e predisporre tutto quanto necessario in caso di peggioramento delle condizioni meteo. La tromba d’aria ha causato danni a edifici pubblici e privati, scuole, cantieri, alberature e veicoli. Allagati i sottopassi veicolari di via Firenze, via Sicilia, via Teresa Mattei, Apparizione, e i sottopassi pedonali di via Masi e via di Salviano. Notevoli problematiche sul traffico veicolare sia per motivi legati al maltempo che per incidenti. Sono state chiuse (e riaperte dopo qualche ora) via Firenze tra via Pian di Rota e Ponte Genova e via Provinciale Pisana tra via dell’Artigianato e via Pian di Rota. Alle 5 in circa 20 minuti è stato raggiunto un livello di piogge pari a 50 millimetri in un’ora. Alle 6 ha smesso di piovere e i livelli di piogge cumulate nei principali pluviometri hanno registrato i seguenti valori: Mareografo 80 millimetri, Corbolone 110 millimetri, Valle Benedetta 70 millimetri. Ha lavorato la nuova cassa di espansione di Magrignano, entrando in funzione e consentendo il deflusso in sicurezza delle portate a valle della stessa. Il C.O.C rimane aperto, dato che sono in arrivo celle temporalesche che potrebbero interessare il nostro territorio.

