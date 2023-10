Storica sentenza: si può presentare una domanda congiunta e cumulativa assieme alla separazione

E’ una decisione storica quella messa nero su bianco dalla Corte di Cassazione in tema di legislazione familiare. Con la sentenza numero 28.727 avente ad oggetto la “domanda congiunta e cumulata di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”, infatti, è stabilito che le coppie che intendono separarsi e divorziare possono farlo nel corso dello stesso procedimento, risparmiando tempo (prima erano necessari almeno 6 mesi), ma soprattutto il denaro per avvocati e contributo unificato. I giudici hanno applicato in questo modo la riforma Cartabia, in vigore dallo scorso febbraio, volta a semplificare l’iter di separazione e garantire piena tutela agli eventuali figli dell’ormai ex coppia.

La sentenza della Cassazione

“Il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 – si legge nella sentenza -, ha introdotto la facoltà di presentare contestualmente la domanda di separazione e quella di divorzio, pur restando la seconda procedibile unicamente decorso il termine a tal fine previsto dalla legge”.

Altro aspetto riguarda il superamento del divieto degli accordi fatti in separazione e riguardanti aspetti del divorzio. Adesso infatti è possibile raggiungere un unico accordo, sia di separazione sia di divorzio, trattarlo in un’unica sede, e quindi sottoscrivere un solo atto da depositare in Tribunale. Toccherà poi ai giudici emettere prima la sentenza di separazione e poi quella di divorzio.

