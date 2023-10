La guardia di finanza ha sequestrato beni per oltre 27 mila euro

Si è appropriato dei soldi destinati a una donna orfana, affetta dalla Sindrome di Down, con invalidità permanente al 100%. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Chieti, nell’ambito dell’azione di contrasto ai reati contro la Pubblica Amministrazione, ha eseguito il sequestro di beni per oltre 27 mila euro nei confronti di un amministratore di sostegno. Gli accertamenti eseguiti sui conti correnti della diversamente abile, sui quali confluivano, oltre ai lasciti dei defunti genitori, anche la pensione di invalidità, l’indennità di accompagnamento e la pensione di reversibilità del padre, hanno consentito di rilevare spese, fatte tramite bonifici, assegni bancari e utilizzo di carte bancomat, per finalità non autorizzate dal Giudice Tutelare e comunque estranee agli interessi dell’amministrato per l’importo complessivo di euro 27.575,00. L’amministratore di sostegno è stato denunciato con l’accusa di peculato, reato che prevede la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

