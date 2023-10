Una decina di giovani manifestano davanti alla Camera dei deputati

Sono una decina i giovani di Unione Universitaria e Rete degli Studenti Medi che questa mattina hanno montato alcune tende da campeggio in Piazza Montecitorio a Roma, davanti alla sede della Camera, per chiedere più attenzione sul tema del caro affitti. “Abbiamo deciso di montare simbolicamente le tende a Montecitorio perché sono settimane che dormiamo nelle università italiane e non abbiamo ancora avuto ascolto. Questo governo ancora non si è confrontato con noi per capire quali sono le nostre istanze. Questo paese non investe in diritto allo studio e in istruzione” spiega la coordinatrice nazionale di Unione degli Universitari Camilla Piredda.

“Oggi abbiamo fatto un salto di qualità per certi versi. Visto che non riceviamo ascolto nemmeno in legge di bilancio oggi il problema del caro affitto è ancora forte. Per quanto riguarda le scuole superiori i costi hanno raggiunto i 2000 euro per libri, trasporti

