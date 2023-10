La donna è stata colpita mentre il veicolo era in retromarcia, denunciato per omicidio il conducente

La 153esima vittima sulle strade di Roma e dell’hinterland dall’inizio del 2023 è una donna di 88 anni investita dal furgone di un corriere che stava facendo retromarcia. I parenti della vittima hanno accerchiato l’autista di 40 anni che l’aveva investita ma l’intervento dei carabinieri ha evitato che la situazione trascendesse in un linciaggio. La tragedia è avvenuta in via Matteotti nel comune di San Cesareo a pochi chilometri dalla Capitale. Secondo la ricostruzione effettuata dagli investigatori che hanno effettuato i rilievi, l’autista del mezzo avrebbe travolto l’anziana durante la retromarcia. L’uomo è stato denunciato per omicidio stradale.

