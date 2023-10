L'incidente poco prima delle ore 12.00 di domenica

Tragedia in montagna in Val d’Aosta. Si è concluso un intervento del Soccorso Alpino Valdostano per il recupero del corpo senza vita di un escursionista vittima di caduta al colle Passo Alto (La Thuile). L’incidente poco prima delle ore 12.00. La salma è stata portata a Courmayeur. Le operazioni di riconoscimento sono affidate al Sagf di Entrèves.

