Fermato un 51enne connazionale della vittima, aveva ancora i vestiti sporchi di sangue

Omicidio nella periferia romana di Spinaceto. Un uomo rumeno di 56 anni è stato trovato riverso a terra pieno di sangue la mattina del 15 ottobre all’interno di uno stabile occupato in via Augusto Renzini, nel complesso conosciuto come ‘Città del Rugby’. È stato portato all’ospedale Sant’Eugenio dove è morto per le gravi ferite riportate.

Fermato un 51enne

Per il delitto è stato fermato e denunciato a piede libero un cittadino romeno di 51 anni. Il presunto autore, quando è stato rintracciato, aveva ancora i vestiti sporchi di sangue. La vittima, secondo i medici che hanno tentato di rianimarlo, sarebbe stata aggredita a calci e pugni.

