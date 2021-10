FOTO DI ARCHIVIO

Sul posto sono intervenuti, insieme alla polizia, anche la Digos, la scientifica e i carabinieri

Sono in corso le procedure di identificazione di centinaia di giovani che stanno partecipando a un rave a Spinaceto, quartiere di Roma. Poco prima delle otto, alla centrale operativa della questura di Roma, è arrivata la segnalazione di un rave in corso con musica ad alto volume che andava avanti da tutta la notte. Sul posto sono intervenuti, insieme con la polizia, anche la Digos, la scientifica e i carabinieri.

Il rave, secondo quanto riferito da fonti investigative, è in via dell’Ippodromo. Al momento sono in corso anche le operazioni di deflusso dei partecipanti, con l’intervento degli agenti della polizia municipale.

