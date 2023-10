Una donna è stata ferita con un’arma da taglio ed è stata portata in codice rosso per le gravi ferite riportate. È successo questa mattina attorno alle 11.25 a Pontedera, comune della provincia di Pisa. La donna è stata raggiunta da una persona mentre era in strada e colpita con un coltello. Soccorsa dai sanitari del 118, la donna ferita è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Pontedera. Ignote le generalità della donna. Sul posto anche le forze dell’ordine.

Un uomo è stato fermato dalle forze dell’ordine in centro a Pontedera con l’accusa di tentato omicidio dopo aver ferito alla gola, con una coltellata, una donna di 57 anni mentre era in strada, in via De Nicola a Pontedera, in provincia di Pisa. L’aggressione è avvenuta poco prima delle 11,30. In fuga dopo il ferimento, l’uomo, 46 anni, è stato individuato e fermato attorno alla stazione poco prima delle 13. Tra i due ci sarebbe stata una relazione. La donna è in sala operatoria all’ospedale di Pontedera.

