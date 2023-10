Al momento del femminicidio in casa era presente la figlia della coppia che ha allertato i carabinieri

Un uomo di 55 anni ha ucciso a coltellate la moglie, coetanea, la notte scorsa a Cerreto d’Esi, in provincia di Ancona. Al momento del femminicidio in casa era presente la figlia della coppia che ha allertato i carabinieri. Al momento dell’arrivo dei militari, l’uomo ha confessato subito il delitto e mostrato l’arma del delitto. Da mesi la coppia si era separata. Condotto in caserma, è stato fermato per omicidio aggravato e rinchiuso in carcere.

