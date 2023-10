Secondo le indagini della Guardia di Finanza la gara sarebbe stata 'truccata' per avvantaggiare la cordata vincitrice

L’archistar Stefano Boeri è indagato assieme ad altre persone dalla Procura di Milano per turbativa d’asta in relazione al progetto vincitore della Nuova Biblioteca europea di informazione e cultura (Beic) a Porta Vittoria, approvato nel 2022 dalla Commissione guidata dal progettista del Bosco Verticale. Secondo le indagini della Guardia di Finanza, coordinata dal procuratore aggiunto di Milano Tiziana Siciliano con i pm Paolo Filippini, Giancarla Serafini e Mauro Clerici, la gara sarebbe stata ‘truccata’ per avvantaggiare la cordata vincitrice, composta da alcuni colleghi di Boeri al Politecnico di Milano e suoi più fidati ex collaboratori, in violazione delle stesse regole previste nel bando Beic a cominciare dall’assenza di conflitti d’interesse nei confronti dei partecipanti.

Il concorso internazionale per la Beic – antico ‘pallino’ sin da prima di Expo del fratello del ministro Padoa Schioppa e che può contare su un finanziamento di 101,574 milionimdi euro già previsti nel Pnrr per essere realizzato entro il 2026 – è stato vinto dai progettisti di Onsitestudio (Angelo Raffaele Lunati – Capogruppo, Giancarlo Floridi), Baukuh (Pier Paolo Tamburelli, Andrea Zanderigo, Giacomo Summa), Francesca Benedetto (Yellow office), Luca Gallizioli (Onsitestudio), Manuela Fantini (SCE projects), Marcello Cerea (Starching), Davide Masserini (Ab-normal), Antonio Danesi (Stain), dai consulenti Silvestre Mistretta, Giuseppe Zaffino (Greenwich), Fabrizio Pignoloni (Dot-dot-dot) e dalla collaboratrice Florencia Collo (Atmos lab). All’indomani della vittoria la notizia fece molto rumore e polemica fra gli architetti milanesi. Alcuni esponenti dell’Ordine professionale fecero richiesta di accesso agli atti della Commissione giudicatrice presieduta da Stefano Boeri, membro rappresentante della Fondazione BEIC, e composta anche da Jocelyn Helen Froimovich Hes, rappresentante dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Milano, da Rosa Maiello e Cino Zucchi per il Comune di Milano, da Jhionny Pellicciotta per l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano. Erano stati nominati anche i due membri supplenti Giampiero Bosoni – rappresentante Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Milano e Alberto Sada per l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano. Tra i primi elementi investigativi che trapelano, gli stretti rapporti professionali fra Cino Zucchi e il duo Lunati-Floridi, capofila dei vincitori: non solo sarebbero colleghi al Politecnico ma avrebbero lavorato assieme su numerosi progetti. Pier Paolo Tamburelli della cordata vincitorice è invece una sorta di delfino di Stefano Boeri sin dai tempi in cui dirigeva la rivista Domus.

Indagato anche Lunati

La Guardia di Finanza, secondo quanto si apprende, sta effettuando perquisizioni e sequestri di materiale informatico per l’inchiesta condotta dalla Procura di Milano per turbativa d’asta in relazione al progetto vincitore della Nuova Biblioteca europea di informazione e cultura (Beic) a Porta Vittoria, approvato nel 2022 dalla Commissione guidata dal progettista del Bosco Verticale. Tra gli indagati, oltre a Stefano Boeri, da quanto si apprende anche l’architetto Raffaele Lunati dell’Onsitestudio. Lunati si è aggiudicato il progetto, mentre Boeri faceva parte della commissione giudicatrice.

