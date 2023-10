Il provvedimento era stato emesso dal questore di Ragusa

La giudice del tribunale di Catania Iolanda Apostolico non ha convalidato il provvedimento di trattenimento nel Cpr di Pozzallo in provincia di Ragusa per quattro migranti tunisini. Il provvedimento era stato emesso dal questore di Ragusa. La magistrata aveva già respinto la scorsa settimana altri sei trattenimenti sempre per cittadini tunisini arrivati sulle coste siciliane. Iolanda Apostolico è stata duramente attaccata dal leader della Lega Matteo Salvini per la sua decisione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata