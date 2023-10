Il ministro era in visita agli istituti scolastici del Comune in provincia di Napoli

Una studentessa del liceo ‘Braucci’ di Caivano si è rivolta al ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, in visita agli istituti scolastici del Comune in provincia di Napoli: “Parafrasando Calvino è chiaro come non esistano città felici e città infelici, in ognuna di esse convivono luci e ombre. Il buio degli ultimi avvenimenti di cronaca non deve offuscare la luminosità della voglia di riscatto di noi giovani di Caivano, non deve smorzare la speranza di un futuro migliore”, ha detto la ragazza che ha aggiunto: “Vogliamo che la nostra città si liberi dal marchio infamante di territorio degradato, fatto solo di violenza e illegalità e che sia vista con gli occhi di come la guardiamo noi studenti, un territorio che può cambiare e che già cambia. Caivano, per dirla con Calvino, è una città che con la trasformazione, di cui noi stessi dobbiamo farci artefici, deve dare forma ai desideri di bello e di buono, alla nostra legittima aspirazione di vivere in un contesto sereno ed essere i futuri e consapevoli cittadini del domani”.

