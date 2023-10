Si tratterebbe di un 35enne di nome Valentino R., il movente dell'omicidio sarebbe di natura economica

Un uomo di 35 anni, di nome Valentino R. è stato arrestato dagli investigatori della sezione omicidi della squadra mobile di Roma perché sospettato di essere il responsabile dell’omicidio di Daniele Di Giacomo, avvenuto in via Quaglia a Tor Bella Monaca a metà del mese di settembre. Il 38enne venne ucciso con 6 colpi di pistola mentre era in macchina con una ragazza. Dalla ricostruzione effettuata dalla polizia, coordinata dalla procura di Roma, il movente dell’omicidio sarebbe di natura economica legato ad un debito.

