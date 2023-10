Erano in mare da tre giorni. Secondo la Ong le autorità, informate da più di 12 ore, non sono intervenute. 49 migranti sbarcati in Salento

Nuova operazione di salvataggio della nave Sea Watch. “Questa notte la nave veloce di Sea-Watch, Aurora, ha soccorso 21 persone in difficoltà a sud di Lampedusa. Erano in mare da 3 giorni. Le autorità, informate da più di 12 ore, non erano intervenute. Le persone, tra cui un bambino, sono adesso a bordo di Aurora che sta già navigando verso Trapani, il porto assegnato dalle autorità italiane”, si legge sull’account X della Ong.

49 migranti sbarcati in Salento

Un catamarano con 49 migranti è stato intercettato al largo del Capo di Leuca (Lecce). Stando a quanto si apprende, i migranti arrivano da Iran, Iraq, Siria e Nord Africa. Nel gruppo sono presenti alcuni bambini. L’imbarcazione è stata avvistata nella notte dal Reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Bari e dalle motovedette di Otranto e Gallipoli (Lecce). Dopo lo sbarco, sono in corso le procedure di identificazione e i controlli sanitari.

