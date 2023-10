È successo a Guastalla, vittima un 68enne deceduto immediatamente a causa delle gravi lesioni

Un camionista di 68 anni è morto a Guastalla, in provincia di Reggio Emilia, investito da un trattore per la movimentazione della sabbia guidato da un 50enne all’interno di una cava di via Baita. È successo questa mattina, 6 ottobre, intorno alle 9.30. L’uomo, deceduto immediatamente a causa delle gravi lesioni, era impegnato in attività di carico-scarico di materiali dal camion. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Guastalla del Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro di Reggio Emilia. Sono in corso indagini per capire la dinamica dell’incidente e il mezzo è stato posto sotto sequestro a disposizione della Procura di Reggio emilia guidata dal Procuratore Calogero Paci.

