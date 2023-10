Ancora ignote le cause che hanno provocato il rogo

Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato su una struttura di 120 mq, all’interno del Golf Club Marco Simone di Guidonia, alle porte di Roma. L’area avvolta dalle fiamme era stata allestita e utilizzata fino a domenica scorsa come tribuna per la Ryder Cup, torneo internazionale di golf. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia di Stato. Ancora ignote le cause che hanno provocato l’incendio. Sabato scorso gli agenti della Digos e del Distretto di polizia di San Basilio avevano sventato un blitz degli ambientalisti per cui sono stati denunciati 9 attivisti appartenenti al movimento ‘Berta Caceres’.

