Le persone decedute sono tutte straniere tranne l'autista del mezzo, l'italiano Alberto Rizzotto

Sono state identificate tutte le 21 vittime della strage di Mestre. Tra loro un bimbo di un anno e mezzo e una ragazzina di 11 anni. Secondo quanto riferito dalla prefettura di Venezia, si tratta di nove cittadini ucraini, 4 romeni, 3 tedeschi, due portoghesi, un croato, un sudafricano e l’unico italiano, l’autista del bus, un trevigiano di 40 anni.

Quanto ai feriti, al momento sono state identificate 13 delle 15 persone ricoverate negli ospedali: cinque cittadini ucraini, quattro tedeschi, due spagnoli, un croato e un francese. Gli ultimi due feriti, sui quali sono invece ancora in corso gli accertamenti, dovrebbero essere un cittadino ucraino e un tedesco. Secondo l’ultimo bollettino diffuso dalla Regione Veneto dei 15 ricoverati 12 sono adulti e 3 minorenni. Dieci si trovano in terapia intensiva.

I nomi di tutte le 21 vittime: Alberto Rizzotto ( autista del bus cittadino italiano), Antonela Perkovic (naz.croata), Annette Pearly Arendse ( classe 1965, naz. sudafricana), Maciel Arnaud (classe 1967, naz. portoghese), Antonela Bakovic (classe 1997, naz. croata), Anne Eleen Berger (classe 1991, naz. croata), Serhii Beskorovainov (classe 1953, nata in Cina con cittadinanza ucraina), Tetiana Beskorovainova (1954, nata in moldava ma con cittadinanza ucraina), Gualter Augusto Carvalhido Maio (classe 1965, naz. portoghese), Charlotte Nima Frommerherz (classe 2022, naz. tedesca), Siddharta Jonathan Grasse (classe 1995, naz. tedesca), Vasyl Lomakin (classe 1953, naz. ucraina), Daria Lomakina (classe 2013, naz. ucraina), Anastasiia Morozova (classe 2011, naz. ucraina), Aurora Maria Ogrezeanu (classe 2015, naz. romena), Georgiana Elena Ogrezeanu (classe 2010, naz. romena), Mihaela Loredana Ogrezeanu (classe 1981, naz. romena), Mircea Gabriel Ogrezeanu (classe 1978, naz. romena), Iryna Pashchenko (classe 1993, naz. ucraina), Liubov Shyshkarova (classe 1993, naz. ucraina), Dmytro Sierov (classe 1990, naz. ucraina).

Ancora critiche condizioni bimba di 4 anni

Sono ancora critiche le condizioni della bambina ucraina di 4 anni rimasta gravemente ustionata nell’incidente di Mestre e ricoverata all’ospedale di Padova. È quanto emerge dal bollettino medico emesso dalla Regione: sono al momento 15 i pazienti ancora ricoverati nelle strutture venete di cui 10 in terapia intensiva, 4 nei reparti di chirurgia, 1 in pediatria.In dettaglio sono 12 gli adulti ricoverati (7 donne, 5 uomini), 3 i minori (2 bambine, 1 bambino); 6 i feriti di nazionalità tedesca, 5 francese, 1 spagnola, 2 croata. Dei feriti, 5 sono nell’ospedale di Mestre, tre di nazionalità ucraina (F di 43 anni, F di 40 anni, M di 39 anni), 2 di nazionalità tedesca (M di 28 anni, F di 27 anni). Un paziente è in condizioni critiche, due in condizioni discrete e due in decorso regolare.

All’ospedale di Dolo è ricoverato un paziente di nazionalità francese (F di 21 anni), le cui condizioni sono migliorate.A Mirano 1 paziente di nazionalità croata (M di 24 anni), le cui condizioni sono migliorate e verrà dimesso oggi dalla terapia intensiva.A Treviso sono ricoverati 5 pazienti, di cui tre di nazionalità tedesca (due minori, F di 4 anni e M di 13 anni) e un adulto M di 33 anni; uno spagnolo (M di 50 anni), un’ucraina (F di 33 anni). Per tre pazienti il decorso è regolare, uno è migliorato mentre uno resta in condizioni critiche.A Padova sono stati ricoverati 3 pazienti (F), due di nazionalità ucraina: una donna di 29 anni e una bambina di 4 e una donna spagnola di 52 anni. Tutte e tre le pazienti sono in condizioni critiche. Sono state identificate le pazienti che ieri erano ancora senza un nome. Si tratta di due donne: una di nazionalità tedesca; una di nazionalità ucraina.

