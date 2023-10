Panico per un’aggressione a colpi di machete nella capitale martedì sera. Secondo quanto apprende LaPresse, un uomo è stato ricoverato in fin di vita in ospedale e, un altro è stato ferito gravemente, dopo essere stato aggredito con un machete in via Casilina a Torpignattara, a Roma. L’aggressione è avvenuta davanti ad un negozio di kebab. Sul posto la squadra mobile e gli uomini del Distretto del Prenestino che stanno ricercando l’aggressore.

