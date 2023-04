L'organizzazione garantiva tutela legale ed economica agli affiliati

I carabinieri di Roma hanno arrestato 15 persone con l’accusa di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, hashish e marijuana e produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope. L’indagine ha dimostrato l’esistenza di un’associazione criminale, principalmente costituita da cittadini italiani, responsabile di traffico e spaccio di cocaina, hashish e marijuana. Nel quartiere di Torpignattara avevano costituito una piazza di spaccio, ben delineata per compiti e obiettivi, organizzata in vedette e controlli posti a supporto e difesa della zona e con una turnazione di soggetti dediti allo spaccio tali da garantire al gruppo un flusso ininterrotto di affari. Tutti gli affiliati, in caso di arresto, ricevevano assistenza dal sodalizio, che provvedeva alla loro tutela legale, economica e logistica. Altre piazze di spaccio si trovavano nel quartiere del Pigneto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata