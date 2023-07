Si tratta della chiesa di San Giorgio al Palazzo. Vigili del fuoco al lavoro

A Milano vigili del fuoco al lavoro in via Torino per la messa in sicurezza del campanile della chiesa di San Giorgio al Palazzo. Il nubifragio della notte tra lunedì e martedì ha staccato il puntale del campanile e in via precauzionale la strada è stata chiusa al traffico.

