Si sono recati in ospedale per ferite d'arma da taglio, non si esclude che i due ferimenti siano collegati

Due minori sono stati accoltellati nella notte a Napoli in due distinti episodi. I carabinieri sono intervenuti nell’ospedale Santobono di Napoli per un 12enne ferito. Poco prima il bambino, proveniente dalla provincia a nord di Napoli e accompagnato da personale medico e dai propri genitori, si presentava con alcune ferite di arma da taglio. Per il 12enne una diagnosi di 15 giorni. Da una prima sommaria ricostruzione pare che i fatti siano avvenuti verso mezzanotte nel quartiere Poggioreale a via Stadera. Ignoti, per motivi ancora non chiari, avrebbero aggredito la vittima.

L’altro minore, un 15enne è stato accompagnato al Pellegrini dai genitori. Anche in questo caso la vittima è residente nell’area nord della provincia di Napoli. Il ragazzo è stato medicato per “ferite da taglio gamba sinistra e gluteo sinistro” e dimesso con 10 giorni di prognosi. Da una prima sommaria ricostruzione anche in questo caso l’aggressione da parte di ignoti per motivi ancora non chiari pare sia avvenuta a via Stadera. I carabinieri della compagnia di Poggioreale hanno effettuato un sopralluogo nella strada verosimilmente teatro dell’aggressione e lì – più o meno all’altezza del civico 86 – hanno rinvenuto diverse tracce ematiche.

Non si esclude che i due ferimenti siano collegati. Indagini in corso da parte dei carabinieri di Napoli Poggioreale volte a ricostruire l’esatta dinamica del fatto.

