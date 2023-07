Sono tutti indagati per tentato omicidio e porto illegale di arma in luogo pubblico

Un uomo di 56 anni e i suoi due figli sono stati arrestati in provincia di Reggio Calabria. Sono tutti indagati per tentato omicidio e porto illegale di arma da sparo in luogo pubblico. Secondo i carabinieri di Monza Brianza e la Procura i tre hanno partecipato alla sparatoria avvenuta a Seregno, lo scorso 11 luglio, tra due gruppi armati a bordo di un furgone e di un’auto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata