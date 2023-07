Accolte le richieste della procura e delle parti civili. L'uomo condannato per duplice omicidio e tentato omicidio

Ergastolo e 18 mesi di isolamento diurno per Alessandro Maja, il 57enne imputato per la strage di Samarate, i provincia di Varese. L’uomo nella notte fra il 3 e il 4 maggio 2022 uccise nella casa di famiglia a martellate la moglie Stefania Pivetta e la figlia Giulia, di 16 anni, tentando anche di uccidere il figlio Nicolò, unico sopravvissuto alla furia omicida.

I giudici della Corte d’Assise di Busto Arsizio hanno accolto le richieste della procura e delle parti civili riconoscendo anche le richieste di risarcimento per danno morale alle parti offese e per il danno fisico subìto da Nicolò per una cifra di circa 1,6 milioni di euro.

Il legale: “Una giornata molto pesante dal punto di vista morale”

“Sono tutti molto provati, sia Nicolò che i nonni, perché, pur essendo una sentenza risarcitoria sotto il profilo dell’equità, dal punto di vista morale quella di oggi è stata una giornata molto pesante”, ha spiegato a LaPresse l’avvocato Stefano Bettinelli che rappresenta la famiglia di Nicolò. “Lui oggi era molto provato”, ha detto. Pur ritenendo “giusta” la sentenza “non credo che lo vorrà vedere a breve ma sarà una sua scelta molto personale”, ha aggiunto il legale in merito alla possibilità che il giovane possa rivedere il padre.

