Bomba d'acqua a Seregno, nubifragi anche nel Varesotto. Tetti scoperchiati a Gorgonzola

Mentre una parte dell’Italia lotta contro il caldo, con temperature ben oltre le medie e un’afa senza precedenti, altre zone del Belpaese sono state flagellate dal maltempo nelle ultime ore. Ieri Veneto e Mantovano sono stati colpiti da super-grandinate, oggi invece è stata la Lombardia ad essere colpita da temporali con conseguenti disagi. In mattinata una bomba d’acqua ha colpito Milano e il territorio provinciale. A Gorgonzola una tromba d’aria ha scoperchiato tetti e divelto piante; ad Abbiategrasso un furgone è finito in un canale, ma il conducente è riuscito a uscire da solo e non ha riportato conseguenze. A Cinisello Balsamo, un albero è caduto su una automobile e, anche in questo caso, la persona all’interno è riuscita a uscire da sola. Ad ora sono 110 gli interventi dei vigili del fuoco che hanno inviato una squadra anche a Monza per interventi nella zona est della città.

Bomba d’acqua a Seregno: strade chiuse

Temporali anche a Seregno questa mattina. Problemi alla viabilità come spiegato sui social il sindaco Alberto Rossi. “Siamo al lavoro dopo la bomba d’acqua e la grandine di questa mattina con la Polizia Locale, Uffici comunali, Carabinieri, i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile, BrianzAcque e RetiPiù per ripristinare la situazione è ripristinare la corrente ovunque sia possibile – scrive sui social il primo cittadino – Sono ancora chiusi i sottopassi di via Stadio e via Nazioni Unite, insieme al sottopasso pedonale tra via Solferino e via Magenta, che è tra le situazioni che sto supervisionando personalmente. Sono inoltre saltate per l’acqua due cabine elettriche”.

Tetti scoperchiati a Gorgonzola

A Gorgonzola una tromba d’aria ha scoperchiato tetti e divelto piante; ad Abbiategrasso un furgone è finito in un canale, ma il conducente è riuscito a uscire da solo e non ha riportato conseguenze. A Cinisello Balsamo, un albero è caduto su una automobile e, anche in questo caso, la persona all’interno è riuscita a uscire da sola.

20 interventi in provincia di Como

Circa 20 interventi di soccorso tecnico urgente per taglio piante, allagamenti e verifiche parti pericolanti sono stati effettuati in queste ore dai vigili del fuoco in provincia di Como. Gli interventi sono stati svolti nei comuni di Rovellasca, Rovello Porro, Mozzate e Turate. Continua dunque il lavoro dei vigili del fuoco in Lombardia a causa del maltempo che sta imperversando in queste ore lungo tutta la regione.

AMilano allerta arancione anche domani

Continua l’instabilità meteo che interessa anche l’area di Milano. Per questo prosegue l’allerta arancione (rischio moderato) emanata dal Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia per possibili temporali a partire da questa notte. Il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi.

Coldiretti, in Lombardia 70 tempeste di ghiaccio a luglio

Sono oltre 70 le tempeste di ghiaccio che nel mese di luglio hanno colpito la Lombardia. È quanto emerge da un’analisi della Coldiretti regionale su dati Eswd (European sever weather database) in occasione dell’ondata di maltempo che sta colpendo diverse zone della regione e che nelle scorse ore ha investito in particolare il Mantovano, con danni che in base alle prime stime ammonterebbero già a milioni di euro tra coltivazioni distrutte e strutture rovinate.

I tecnici di Coldiretti Mantova sono al lavoro per raccogliere le segnalazioni di danni – precisa la Coldiretti Lombardia – Tra Alto e Basso Mantovano, nelle prime ore della giornata, i chicchi di ghiaccio hanno infatti colpito campi di mais, soia, pomodoro pronto per la raccolta, angurie, meloni, zucche. Danni anche a tetti di case e capannoni scoperchiati, oltre che a serre e pannelli fotovoltaici delle cascine.

