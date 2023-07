Operazione della Guardia di Finanza

La Guardia di Finanza di Pisa ha denunciato due amministratori di una società edile con l’accusa di indebita percezione di erogazioni pubbliche. Il gip, al termine delle indagini, ha disposto il sequestro preventivo circa 2,6 milioni di euro relativi a contributi indebitamente percepiti sotto forma di crediti d’imposta relativi ai cosiddetti bonus facciate e ristrutturazioni edilizie.

L’indagine è scaturita da un controllo di natura fiscale sulla spettanza dei bonus in materia edilizia previsti dal Decreto Rilancio, a cui sono seguiti accertamenti delegati dalla procura.

Le indagini hanno consentito di disarticolare un complesso sistema fraudolento, basato sull’emissione da parte di una società “general contractor” di un numero consistente di false dichiarazioni, volte ad attestare fittiziamente l’esecuzione di lavori edili per tre milioni di euro, in prevalenza per il bonus facciate, nei confronti di vari condomini, in realtà mai eseguiti oppure eseguiti per importi nettamente inferiori.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata