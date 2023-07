(LaPresse) A Palermo prosegue la commemorazione per i 31 anni della strage di via D’Amelio, avvenuta il 19 luglio 1992, che costò la vita al magistrato Paolo Borsellino e a cinque agenti della scorta: Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. Dopo il corteo – partito dall’albero Falcone, in via Notarbartolo, fino a via D’Amelio – è stato osservato un minuto di silenzio, scattato alle 16.59, l’ora esatta in cui avvenne l’attentato. Il fratello di Paolo, Salvatore Borsellino, prima del minuto di silenzio aveva accolto il corteo all’urlo di “Fuori la mafia dallo Stato”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata