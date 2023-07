E' accaduto alla ditta Delifood: il giovane lavoratore bloccato nella macchina che macina le spezie

Incidente mortale sul lavoro a Napoli, in via Sossio Russo 54 presso il il consorzio industriale nella ditta Delifood. Per cause in corso di accertamento, un operaio sarebbe rimasto incastrato all’interno di un macchinario utilizzato per la macina delle spezie decedendo sul colpo. La vittima è un ragazzo del 2003.

Sul posto i carabinieri di Frattamaggiore, il pm di turno della procura della repubblica di Napoli nord, i Carabinieri del Nil di Napoli, i carabinieri del nucleo investigativo di castello di cisterna e personale dell’Asl Napoli 2 Nord. Indagini in corso per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata