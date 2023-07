L'uomo è stato tirato in ballo dai media su un presunto ruolo che avrebbe avuto nella scomparsa della ragazza nel 1983

“Stiamo valutando eventuali azioni legali a tutela di Mario Meneguzzi, lo zio di Emanuela Orlandi“. Così l’avvocato Maurizio Bellucci, il legale dello zio della ragazza scomparsa nella Capitale nel 1983, dopo le le “insinuazioni” contro l’uomo deceduto nel 2009. Gli eredi Lucia Orlandi, moglie di Meneguzzi, e i figli Giorgio e Monica hanno dato mandato all’avvocato di intraprendere ogni azione necessaria a tutela dell’immagine di Meneguzzi, tirato in ballo alcuni giorni fa dai media su un presunto ruolo che avrebbe avuto nella vicenda.

Infatti l’uomo, in una trasmissione televisiva era stato additato come un molestatore di Emanuela. Accuse che secondo la famiglia sarebbero “false, infondate e di portata diffamatoria”, nei confronti di Mario Meneguzzi che era stato responsabile della gestione dei servizi di caffetteria della Camera dei Deputati. Per i familiari anche l’associazione del volto di “zio Mario” con l’identikit del misterioso uomo visto in compagnia di Emanuela il giorno della scomparsa sarebbe una grave insinuazione.

