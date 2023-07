Il 16 aprile scorso rimasero ferite 12 persone dopo lo scontro del mezzo col suv dell'attaccante

Una denuncia querela, per lesioni stradali, è stata presentata nei confronti del calciatore della Lazio Ciro Immobile dopo che quest’ultimo lo aveva querelato. A formalizzare l’atto è stato l’autista del tram della linea 19 dell’Atac, che il 16 aprile poco dopo le 8 del mattino era alla guida del mezzo pubblico che rimase coinvolto nell’incidente stradale che causò il deragliamento del tram dove rimasero ferite 12 persone. Lo scontro fra il Suv di Immobile e il tram avvenne in piazza delle Cinque Giornate nel quartiere Prati. Oltre all’autista del mezzo pubblico, rimasto ferito e medicato al Policlinico Umberto I con una prognosi iniziale di 7 giorni, rimasero feriti anche 8 passeggeri del mezzo con Immobile e le sue due figlie, che si trovavano a bordo dell’automobile con il padre. Ora, entrambi i legali delle parti coinvolte, Immobile e l’autista del tram, si danno battaglia. Immobile ha contro querelato l’autista del mezzo pubblico dopo che quest’ultimo lo aveva querelato per lesioni stradali.

