L'uomo deve scontare cinque anni di reclusione

Un imprenditore di Serrenti – in provincia di Cagliari, Sud della Sardegna – è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Sanluri per reati tributari. L’imprenditore, nel 2015, era finito al centro di un’indagine della Guardia di Finanza, che gli aveva sequestrato mezzo milione di euro dopo la scoperta di una frode ai danni di Equitalia. I militari delle Fiamme Gialle avevano poi accertato l’occultamento di un’ulteriore base imponibile per oltre 2,8 milioni di euro, Iva non pagata per 540 mila euro e l’impiego di 12 collaboratori non regolamente assunti. La sentenza è diventata esecutiva lo scorso giugno e ora l’imprenditore dovrà scontare cinque anni di reclusione. La sentenza include le sanzioni accessorie dell’intedizione legale nel periodo di espiazione della pena e l’interdizione perpetua dai pubblici uffici, oltre alla confisca dei beni già sequestrati otto anni fa, fino a un milione di euro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata