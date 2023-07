Il decreto eseguito venerdì dalla squadra mobile di Milano

E’ stato eseguito venerdì dalla squadra mobile di Milano il decreto di sequestro del cellulare in uso a Leonardo Apache La Russa, il figlio del presidente del Senato, indagato per violenza sessuale dopo la denuncia di una sua ex compagna di liceo. Il sequestro, eseguito nelle stesso ore in cui il procuratore aggiunto Letizia Mannella e la pm Rosaria Stagnaro stavano sentendo alcuni testimoni, riguarda il solo telefono del figlio del presidente del Senato e non la sim intestata allo studio legale del padre, che gli è stata restituita. Era presente l’avvocato di La Russa Jr, Adriano Bazzoni.

