La corte d’assise di Pisa ha condannato per omicidio volontario in concorso gli ex caporali della Folgore, Alessandro Panella a 26 anni, e Luigi Zabara a 18 anni. I due erano a processo per la morte di Emanuele Scieri, morto in caserma a Pisa 24 anni fa. Scieri, allora parà di leva, fu trovato morto nella caserma Gamerra il 16 agosto 1999.

I due ex caporali sono stati condannati anche al pagamento delle spese processuali e all’interdizione dai pubblici uffici, oltre che al risarcimento dei danni. Per l’accusa i due, assieme a una terza persona, la sera del 16 agosto di 24 anni fa avrebbero obbligato Emanuele Scieri a salire sulla torre di asciugatura dei paracadute, dopo averlo picchiato e fatto spogliare. Il giovane sarebbe poi precipitato cercando di fuggire.

