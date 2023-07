Immagine d'archivio

L'incidente era avvenuto il 4 luglio scorso mentre il giovane, Leonardo Brown, era insieme alla fidanzata

È morto Leonardo Brown, il giovane di 21 anni vittima di un incidente stradale a Viareggio, in provincia di Lucca, avvenuto la mattina del 4 luglio. Il giovane era in sella a una bicicletta elettrica con la sua fidanzata 20enne, anche lei ferita gravemente, quando si è scontrato violentemente con una moto nella darsena a Viareggio. Il giovane è stato a lungo ricoverato, in condizioni critiche: nel pomeriggio di ieri i medici dell’ospedale di Pisa hanno accertato la morte.

