Le modalità erano del tutto simili a quelle del 'food delivery'

I carabinieri del Comando Provinciale di Roma stanno dando esecuzione a un’ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma, su richiesta della Procura della Repubblica, che dispone le misure della custodia cautelare in carcere e degli arresti domiciliari per 5 uomini, indagati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, in concorso. Il blitz è scattato dopo indagini, svolte da ottobre a dicembre 2022, sui cinque che erano già operativi dal 2019. Da anni avevano messo in piedi un poderoso sistema di spaccio di cocaina nel quartiere romano di San Basilio, con consegne a domicilio, e modalità simili a quelle del ‘food delivery’, svolte attraverso l’opera di un uomo dedito a svolgere le mansioni di centralinista, il quale, raccolte le ordinazioni degli acquirenti, li guidava sino al luogo in cui recarsi per incontrare il pusher di turno. Per fidelizzare e tenere aggiornati i propri clienti, era stato creato un sistema di pubblicità, attraverso i social, con orari, offerte e tariffario.Le indagini dei carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Montesacro, in un periodo di soli due mesi, hanno consentito di ipotizzare 5.000 contatti giornalieri, per un volume di affari di oltre un milione e mezzo di euro annui. Tra i metodi di consegna effettuati vi era anche l’utilizzo di un taxi in uso a uno degli indagati. Nel corso delle indagini, a riscontro delle attività investigative, i carabinieri hanno arrestato, in flagranza di reato, 3 persone e sequestrate migliaia di dosi di cocaina, rinvenute all’interno di una cantina utilizzata per lo stoccaggio dello stupefacente.

